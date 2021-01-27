Билли Айлиш рассказала о комплексах из-за лишнего веса

Фото: instagram.com/billieeilish/

19-летняя американская певица Билли Айлиш призналась, что прошла сложный путь перед тем, как принять собственное тело. Об этом звезда рассказала в интервью журналистам.

По словам Айлиш, она мечтала похудеть с 12 лет — с тех пор как увлеклась танцами. Тогда она решила принимать таблетки для снижения веса. Это привело к развитию у кумира подростков энуреза.

Неудачный опыт заставил артистку начать внутреннюю работу и принять себя такой, как она есть. Но этот путь был непростым.

— Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела, — цитирует Билли Айлиш издание People.

Сейчас, по словам певицы, ее фигура заботит ее «меньше, чем всех остальных». Она призналась, что еще три года назад, получив критическое замечание в свой адрес, «просто перестала бы есть».

Айлиш также рассказала, что ей удавалось скрывать от глаз общественности свои серьезные романтические отношения и она планирует делать это и в будущем. Сейчас же, по словам Билли, ее сердце свободно.

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