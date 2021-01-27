Московский «Остров Мечты» признан самым большим крытым тематическим парком Европы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Парк «Остров Мечты» в столице получил звание самого большого крытого тематического парка Европы. Об этом сообщили в пресс-службе парка в среду, 27 января.

Уточняется, что была проведена экспертиза редколлегией «Книги рекордов Европы».

— «Острову Мечты» был присвоен официальный рекорд Европы «Самый большой в Европе крытый тематический парк» (The largest in Europe indoor theme park area), — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что парку также присвоили звание самого большого по площади крытого тематического парка в России.

На территории тематического парка есть благоустроенная ландшафтная зона площадью 44 гектара, а также крытая часть площадью 300 тысяч квадратных метров. Свыше 120 фасадов городского променада построены в архитектурных стилях разных стран и городов. Так, гости парка могут побывать в Барселоне, Лондоне и Риме.

Генеральный директор тематического парка «Остров Мечты» Борис Пищик отметил, что парк, построенный в Москве, не уступает зарубежным лидерам индустрии.

— Можно смело сказать, что появление «Острова Мечты» способствует повышению инвестиционной привлекательности столицы, развитию социально-культурной среды в городе и, по прогнозам экспертов, увеличению туристического потока в Москву на 16 процентов, — пояснил Борис Пищик.

Он добавил, что «Остров Мечты» уже стал новой достопримечательностью города, передает РИА Новости.

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