Челябинск во второй раз примет женский чемпионат России по боксу

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Чемпионат России по боксу среди женщин состоится осенью текущего года в Челябинске. По информации ФАН, данное решение было принято во время встречи генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

— Бокс — один из приоритетных видов спорта для нашего региона, — отметил Алексей Текслер.

По его словам, воспитанники боксерских школ достойно представляют область на крупных российских и международных соревнованиях и турнирах. Примерами для челябинской молодежи уже являются чемпион Европы Эдуард Абзалимов и четырехкратная чемпионка России Александра Кулешова.

Вместе с тем губернатор Челябинской области возглавил региональный наблюдательный совет Федерации бокса. Стоит отметить, что женский чемпионат России по боксу проведут здесь уже во второй раз.

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