Около 30 спортивных объектов планируется построить в Москве в ближайшие годы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В ближайшие годы в столице запланировано строительство еще около 30 спортивных объектов. Об этом в четверг, 21 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в настоящее время в городе насчитывается около 27 тысяч мест для занятий спортом. В ближайшее время откроются спортивные комплексы на улице Красного Маяка и Малой Филевской. В первом будут заниматься хоккеисты и фигуристы, а второй рассчитан для занятий теннисом и командных игр с мячом.

Сергей Собянин отметил, что большой спорткомплекс строится в Некрасовке. Здесь будет 12 функциональных зон, среди которых крытый каток, бассейн, залы для игровых видов спорта, единоборств и шахмат. Уникальные спортобъекты появятся в «Лужниках», где откроются центры самбо и бокса, а также теннисный клуб.

Кроме того, ведется строительство ледового дворца «Кристалл», в котором круглый год будут тренироваться хоккеисты. На Воробьевых горах растет кластер зимних видов спорта. В комплексе смогут заниматься как спортсмены, так и любители.

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