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Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» в Текстильщиках
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» в Текстильщиках

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район ТекстильщикиКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 января, осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в столице проводится большое спортивное строительство. В городе возведено четыре футбольных стадиона международного уровня, семь полей круглогодичного использования с подогревом и соответствующей инфраструктурой. В настоящее время на стадионе «Москвич» проходит серьезная реконструкция. Рабочие увеличат пространство под трибуной и количество зрительских мест. Также здесь будет обустроено легкоатлетическое пространство для проведения соревнований российского и международного уровня.

— Начали мы в 2019 году. По плану должны закончить в 2022 году, но я надеюсь, что до конца текущего года все основные работы будут выполнены, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы призвал усилить строительные мощности при реконструкции стадиона.

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реконструкция стадионаМоскваСергей Собянин
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