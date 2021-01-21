Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» в Текстильщиках

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 января, осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» в столичном районе Текстильщики. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, в столице проводится большое спортивное строительство. В городе возведено четыре футбольных стадиона международного уровня, семь полей круглогодичного использования с подогревом и соответствующей инфраструктурой. В настоящее время на стадионе «Москвич» проходит серьезная реконструкция. Рабочие увеличат пространство под трибуной и количество зрительских мест. Также здесь будет обустроено легкоатлетическое пространство для проведения соревнований российского и международного уровня.

— Начали мы в 2019 году. По плану должны закончить в 2022 году, но я надеюсь, что до конца текущего года все основные работы будут выполнены, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы призвал усилить строительные мощности при реконструкции стадиона.

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