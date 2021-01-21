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Сергей Собянин сообщил, что в Москве на четверть снизилось количество преступлений в 2020 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин сообщил, что в Москве на четверть снизилось количество преступлений в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

В 2020 году в столице на четверть снизилось количество убийств, грабежей и разбоев. Об этом в четверг, 21 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря усилиям сотрудников правоохранительных органов в городе получилось не только удержать преступность, но и снизить ее.

— У нас на четверть и более снизились такие преступления, как убийства, грабежи, разбои, и это все случилось, конечно, не само по себе, а благодаря самоотверженной работе правоохранительных органов, — цитирует мэра столицы агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Сергей Собянин выразил благодарность сотрудникам полиции за работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции в городе. Он отметил, что правоохранители обеспечивали порядок на транспорте, в торговых центрах, а также на улицах Москвы.

Ранее сообщалось, что мэр столицы вручил награды сотрудникам полиции за победу в номинации «Лучшее УВД по административному округу».

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МоскваСергей Собянинпреступление
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