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Сергей Собянин вручил награды сотрудникам столичной полиции
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин вручил награды сотрудникам столичной полиции

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам полиции за победу в номинации «Лучшее УВД по административному округу». Об этом в четверг, 21 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что первое место в данной номинации заняло УВД по Юго-Западному административному округу столицы. Переходящий вымпел получил начальник управления, генерал-майор полиции Юрий Демин.

Кроме того, двоих сотрудников полиции наградили знаками отличия «За безупречную службу городу Москве». Звания «Почетный работник правоохранительных органов города Москвы» удостоили начальника УВД по Западному административному округу столицы, генерал-майора полиции Анатолия Фещука.

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