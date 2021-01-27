Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар сообщила о беременности вторым ребенком

Фото: @fire_bird / Официальный аккаунт Татьяны Волосожар в Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала округлившийся живот.

— Думаю, все понятно без слов, — подписала спортсменка снимок.

Она призналась, что хотела как можно дольше сохранить семейную тайну, но ей было тяжело скрывать новое положение из-за изменений во внешности, а также «переполненности счастьем».

— Мы планировали ребенка, но отказываться от «Ледникового периода» я не хотела, потому что не знала, как и когда все получится. В итоге все срослось как надо, — цитирует слова фигуристки издание «Антенна-Телесемь».

Она призналась, что продолжила съемки в проекте с согласия доктора. По словам спортсменки, в первую беременность она выступала до четырех месяцев.

На этот раз олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, у которых уже есть дочь, ожидают мальчика.

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