Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар сообщила о беременности вторым ребенком
Двукратная олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию среди спортивных пар Татьяна Волосожар опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала округлившийся живот.
— Думаю, все понятно без слов, — подписала спортсменка снимок.
Она призналась, что хотела как можно дольше сохранить семейную тайну, но ей было тяжело скрывать новое положение из-за изменений во внешности, а также «переполненности счастьем».
— Мы планировали ребенка, но отказываться от «Ледникового периода» я не хотела, потому что не знала, как и когда все получится. В итоге все срослось как надо, — цитирует слова фигуристки издание «Антенна-Телесемь».
Она призналась, что продолжила съемки в проекте с согласия доктора. По словам спортсменки, в первую беременность она выступала до четырех месяцев.
На этот раз олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, у которых уже есть дочь, ожидают мальчика.
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