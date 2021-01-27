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Актриса Эмма Робертс впервые показала лицо новорожденного сына
Фото: instagram.com/emmaroberts

Актриса Эмма Робертс впервые показала лицо новорожденного сына

Анастасия Колоскова

Звезды

Голливудская актриса Эмма Робертс, которая в конце прошлого года впервые стала мамой, опубликовала в соцсетях фотографию, на которой видно лицо ее маленького сына.

Ранее племянница Джулии Робертс показывала малыша лишь со спины. На опубликованном черно-белом снимке сын Эммы мирно спит у нее на груди. Глаза актрисы закрыты, а в руке она держит книгу автора Джоан Дидион «Дайте мне сказать, что я имею в виду», которая закрывает часть лица мальчика.

— Встреча Родоса и Джоан, — подписала фотографию актриса в Instagram.

Напомним, ребенок Эммы Робертс от актера Гаррета Хедлунди появился на свет в Лос-Анджелесе в конце декабря. Мальчику дали имя Родос. Пара вместе с 2019 года, однако не зарегистрировала официально свои отношения.

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