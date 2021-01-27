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Диетолог назвал привычку, способствующую ожирению
Фото: sxc.hu

Диетолог назвал привычку, способствующую ожирению

Анастасия Колоскова

Здоровье

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, какая привычка не позволяет избавиться от жировых накоплений в районе талии.

По его словам, накопления абдоминального и висцерального жира, которые откладываются на талии и вокруг внутренних органов, связаны с курением. Этот тип ожирения опасен тем, что приводит к нарушению обмена веществ в организме.

Помимо этого, курильщики чаще подвержены риску развития сахарного диабета, так как у них хуже вырабатывается инсулин. Совокупность этих двух факторов и приводит к ожирению, утверждает врач в публикации Lavanguardia.

Санчес также развеял миф о том, что отказ от вредной привычки может привести к набору веса. По его словам, бросившие курить люди поправляются не из-за физиологических факторов, а потому что пытаются заглушить стресс едой.

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