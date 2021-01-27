Маркетолог рассказал о медленном уходе в прошлое бумажных банкнот

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Наличные банкноты являются одной из любимых форм в криминальных сделках из-за того, что купюры труднее всего отследить. Об этом маркетолог Николай Григорьев рассказал в беседе с ФАН.

Эксперт считает, что постепенно банкноты уйдут в прошлое. По его словам, этот процесс уже идет. Произойдет это не только потому, что все больше людей начинают оплачивать свои приобретения с помощью банковской карты.

— Современные бумажные деньги рассматриваются как определенный анахронизм. Во всех развитых странах оборот купюр активнейшим образом сокращается. В некоторых банкоматы очень серьезно ограничивают выдачу. Есть даже практика, когда при снятии большой суммы денег встроенная камера делает вашу фотографию, — отметил Николай Григорьев.

По его словам, это происходит, потому что бумажные купюры дают человеку определенную анонимность. Именно этот расчет больше всего предпочитают нечистые на руку продавцы. Поэтому маркетолог считает разумным постепенное сокращение наличности в обороте.

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