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Эксперт перечислил самые частые ошибки держателей банковских карт
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Эксперт перечислил самые частые ошибки держателей банковских карт

Юлия Курганова

Технологии

С кредитными и дебетовыми картами часто совершают разные ошибки, но существуют и универсальные оплошности, касающиеся всех. Они связаны с безопасностью данных карты и переводов или платежей. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

— Ключевые ошибки — это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и других мошеннических устройств, — рассказал он.

Эксперт добавил, что ошибки, которые связаны с незнанием условий использования карты, льготного периода и всех возможных комиссий неоднозначны, но могут лишить клиента определенной выгоды или привести к потере средств. Часто клиенты ограничиваются исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты.

— Между тем, кому-то выгоден повышенный кэшбек при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц или клиент часто путешествует, поэтому «накопление миль» для него в приоритете, — сообщил Ферапонтов агентству «Прайм».

Он отметил, что стоит подходить к карте как к инструменту, который должен быть удобен и выполнять свои задачи, а также приносить определенную выгоду.

Читайте также: Мошенники освоили новый способ кражи средств с банковских карт

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