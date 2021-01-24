Мошенники освоили новый способ кражи средств с банковских карт

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о новом виде мошенничества, с помощью которого злоумышленники похищают средства с банковских карт россиян.

Как объяснил эксперт, преступники используют в мошеннических целях дубликаты карт. Для их получения применяются реальные персональные данные. Чтобы их добыть, злоумышленники используют нелегальные базы данных либо обманом выясняют нужную информацию у владельца карты.

В частности, преступник может позвонить потенциальной жертве под видом сотрудника банка, выпустившего карту. Под предлогом сверки данных мошенник выведывает номер карты, срок действия и CVV/CVC код, иногда пароль от мобильного банка.

Такой информации достаточно, чтобы совершать покупки в интернет-магазинах за счет владельца карты. К тому времени, как пострадавший узнает о мошенничестве, операции со средствами уже будут совершены.

Если предоставленные мошеннику данные позволят изменить номер телефона, к которому привязана банковская карта, деньги могут быть выведены на чужие счета, рассказал Тузов. Дубликаты карт также могут быть использованы для обмана третьих лиц.

В любом случае, чтобы избежать проблем, не следует раскрывать посторонним лицам приватные данные, а при наличии подозрений о мошенничестве нужно обратиться в банк, отметил специалист в интервью агентству «Прайм».

Ранее россиян предупредили о мошенниках, использующих номер СНИЛС.

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