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«Я свободна»: Памела Андерсон публично распрощалась с соцсетями
Фото: ТАСС /picture alliance / 2019 Hubert B

«Я свободна»: Памела Андерсон публично распрощалась с соцсетями

Анастасия Колоскова

Звезды

Американская актриса и модель Памела Андерсон объявила, что больше не станет пользоваться популярными соцсетями, и призвала последовать ее примеру.

— Это будет моим последним постом в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети. И теперь, когда я устроила свою жизнь, меня по-настоящему вдохновляют чтение и пребывание на природе. Я свободна, — сообщила 53-летняя актриса в своем Instagram-аккаунте.

Она выразила надежду на то, что ее подписчики, количество которых превысило 1,2 миллиона, найдут «силы и вдохновение» также не тратить время впустую. Звезда отметила, что соцсети используют людей, чтобы заработать на них деньги и «контролировать разум».

— Прощайте, соцсети, — отметилась знаменитость в Twitter.

Стоит отметить, что в своих публикациях в соцсетях Андерсон нередко призывала к защите животных.

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соцсетипубликация в соцсетяхПамела Андерсон
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