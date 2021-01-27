Скончался актер из сериала «Ликвидация» Юрий Лахин

Кадр из сериала «Молодежка»

Заслуженный артист Юрий Лахин, известный по сериалу «Ликвидация», скончался в Москве на 69-м году жизни. Об этом сообщил драматург Николай Коляда.

— Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все, — написал Коляда в своем Facebook.

Актриса Ольга Битюцкая уточнила, что Лахин переболел в декабре коронавирусом и был госпитализирован с осложнениями.

— Забрали в больницу и там, к сожалению, не смогли ничем помочь. Он месяц там пробыл и сегодня утром умер, — цитирует актрису E1.ru.

СПРАВКА «ВМ»

Юрий Лахин также исполнил роли в сериалах «Вечный зов», «Молодежка» и «Громовы».