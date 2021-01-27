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«Я их ненавижу»: Цискаридзе назвал часть тела, которая говорит ему правду о собеседнике
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

«Я их ненавижу»: Цискаридзе назвал часть тела, которая говорит ему правду о собеседнике

Виктория Федотова

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что ему достаточно посмотреть на руки человека, чтобы понять, ждать подвоха от человека или нет. Он признался, что у него есть несколько примет, которые всегда сбываются.

— Я их ненавижу, они как семафор, я все время от них бегу, а они мне семафорят. И, конечно, руки — это то, чего не скрыть, что моментально выдает в человеке все. Я очень часто сталкивался с тем, что я был прав и первое мое ощущение было всегда верное и зря сам себя не послушал, — заявил артист.

Говоря о руках, он имеет ввиду форму ногтей, пальцев и другие особенности.

— Удивительная вещь, я не хиромант, но есть какое-то наблюдение по жизни. Я об этом много уже раз говорил, но повторюсь, у меня мама потрясающе гадала. Но она мне всегда говорила, что у меня способностей гораздо больше, чем у нее. И она мне все время предлагала научить этому, я же отнекивался, смеялся над ней, — вспоминает Цискаридзе.

Он добавил, что не умеет гадать, но видит картинку, которая всегда сбывается. Интервью опубликовано на его странице в «Яндекс. Дзен».

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Николай Цискаридзехиромантия
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