«Я их ненавижу»: Цискаридзе назвал часть тела, которая говорит ему правду о собеседнике

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что ему достаточно посмотреть на руки человека, чтобы понять, ждать подвоха от человека или нет. Он признался, что у него есть несколько примет, которые всегда сбываются.

— Я их ненавижу, они как семафор, я все время от них бегу, а они мне семафорят. И, конечно, руки — это то, чего не скрыть, что моментально выдает в человеке все. Я очень часто сталкивался с тем, что я был прав и первое мое ощущение было всегда верное и зря сам себя не послушал, — заявил артист.

Говоря о руках, он имеет ввиду форму ногтей, пальцев и другие особенности.

— Удивительная вещь, я не хиромант, но есть какое-то наблюдение по жизни. Я об этом много уже раз говорил, но повторюсь, у меня мама потрясающе гадала. Но она мне всегда говорила, что у меня способностей гораздо больше, чем у нее. И она мне все время предлагала научить этому, я же отнекивался, смеялся над ней, — вспоминает Цискаридзе.

Он добавил, что не умеет гадать, но видит картинку, которая всегда сбывается. Интервью опубликовано на его странице в «Яндекс. Дзен».

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