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День студента в Москве впервые отметили онлайн
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

День студента в Москве впервые отметили онлайн

Виктория Родимкина

Город

День студента в Москве впервые отменили онлайн-мероприятиями — мастер-классами, лекториями, киберспортивным турниром и квестами.

В Татьянин день в столице также прошел концерт, где выступили известные группы и исполнители. Праздничные эфиры посмотрели свыше 1,4 миллиона раз.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что в городе состоялся главный праздник студенчества.

— Более 1,4 миллиона раз ребята посмотрели наши онлайн-активности и, я уверена, зарядились хорошим настроением в преддверии нового семестра. Каждый раз мы стараемся проводить мероприятия, максимально интересные молодежи, и запускать новые современные форматы, — пояснила Екатерина Драгунова.

Так, в рамках праздника состоялась онлайн-церемония открытия 11-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги, прошло открытие кейс-чемпионата по решению бизнес-задач, а также мастер-классы «Как решать бизнес-кейсы» и ток-шоу о специфике актуальных творческих профессий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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