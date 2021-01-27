Число участников Школы профроста для студентов столичных медвузов вырастет в три раза

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

На стажировки в столичные медучреждения в 2021 году в рамках проекта «Школа профессионального роста» планируется принять больше студентов медицинских вузов, чем в общей сложности за последние три года. Об этом в среду, 27 января, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что проект «Школа профессионального роста» для студентов-медиков действует на протяжении трех лет. Благодаря этому учащиеся могут получить знания на практике, а также попасть в команду столичного здравоохранения.

По словам Анастасии Раковой, около 98 процентов выпускников после стажировки устраивались в городские медицинские учреждения. В этой связи было принято решение о наращивании оборотов и значительном увеличении количества участников программы.

— Постановление о расширении проекта уже подписал Сергей Собянин. В этом году пройти стажировки смогут 300 студентов и ординаторов из трех высших медицинских учреждений — это больше, чем в сумме за предыдущие три потока проекта. С 2018 года выпускниками школы стали 244 человека по 19 специальностям, — отметила Анастасия Ракова.

Уточняется, что проект нацелен на обеспечение московских медучреждений молодыми квалифицированными кадрами, прошедшими дополнительную подготовку. В рамках обучения предусмотрены теоретико-практические занятия, а также стажировка на базе столичных медицинских организаций.

Участникам во время обучения выплачивается стипендия каждый месяц в размере 25 тысяч рублей. После студенты сдают устный экзамен по итогам прохождения программы. Затем выпускники должны проработать в любом городском медучреждении не менее двух лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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