Новая онлайн-программа расскажет москвичам об истории градостроительных проектов столицы

Новая онлайн-программа «Что там, за фасадом?!» расскажет москвичам об истории градостроительных проектов столицы. Проект подготовлен редакцией «Вечерней Москвы» совместно с Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Проект включает в себя серию историй о масштабных градостроительных проектах — нереализованных или разрушенных вследствие стихии или человеческих ошибок. Читатели узнают, что раньше было на месте ГУМа, как изначально выглядели Большой Каменный мост и Успенский собор в Кремле. А также горожане узнают о роковом просчете архитектора, зятя легендарных Третьяковых, о том, какие страсти разгорались рядом с домом, где почти столетие спустя снимали знаменитый фильм «Служебный роман», о том, что метро в Москве имело шансы появиться аж на тридцать лет раньше.

Эта информация, поданная не академичным образом, а в жанре легкого, неформального рассказа профессионального экскурсовода, станет первоклассным мотиватором, чтобы не сидеть дома, а отправиться в многочасовые увлекательные странствия по, казалось бы, хорошо знакомым улицам.

Программа превратит обычные ежедневные прогулки москвичей и гостей столицы в увлекательное историческое путешествие по любимому городу.

СПРАВКА «ВМ»

«Вечерняя Москва» — старейшая газета столицы, в 2020 году отметившая 97 лет со дня первого выпуска. За время своего существования газета не прекращала выход ни на один день, даже во время Великой Отечественной войны. Сегодня «Вечерняя Москва» — это семь успешных изданий, адресованных различным целевым группам, студия сетевого вещания, медиацентр и портал городских новостей vm.ru. Аудитория сайта vm.ru за ноябрь 2020 года составила более шести миллионов посетителей.

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы осуществляет региональный государственный контроль за использованием объектов нежилого фонда на территории Москвы и за ее пределами, находящихся в собственности города, в том числе являющихся объектами культурного наследия, организацию их охраны в целях предотвращения и пресечения самовольного занятия и незаконного использования.

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