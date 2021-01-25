Лекции и выставки в онлайн-формате пройдут в столичных музеях с 25 по 31 января

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Для жителей столицы представили программу онлайн-мероприятий музеев Москвы. Они пройдут на YouTube-каналах и страницах музеев в соцсетях в период с 25 по 31 января.

Так, в понедельник, 25 января, в 14:00 Мемориальный музей А. Н. Скрябина проведет онлайн-выставку «Детали и подробности». Горожане смогут увидеть необычные предметы интерьера, среди которых экспонаты из квартиры композитора. Например, зеленый фонарь в китайском стиле, который украшает прихожую, бельгийский гарнитур в стиле модерн из кабинета Скрябина, картины и кованые люстры с абажурами.

Дом Гоголя подготовил для всех желающих две новые познавательные лекции в онлайн-формате, посвященные жизни и творчеству писателя. Так, 25 января в 18:00 пользователи узнают, что связывало автора с Московским университетом, почему он был популярен в студенческой среде.

Кроме того, 28 января в 18:00 состоится лекция «Жизнь и творчество Гоголя и Гофмана: факты, параллели, переклички». Старший научный сотрудник музея Даниил Рясов расскажет, как сочинения немецкого писателя-романиста повлияли на творчество Гоголя. Послушать лекции можно будет на страницах Дома Гоголя в соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и на YouTube-канале.

Государственный музей обороны Москвы приглашает горожан на онлайн-лекцию «Ленинград во вражеском кольце». Жители узнают, как ленинградцы справлялись с трудностями во время блокады города, длившейся в период с 1941 по 1944 год. Лекцию начнут транслировать на YouTube-канале музея 27 января в 10:00, передает официальный сайт мэра столицы.

Также 27 января в 15:00 Музей К. Г. Паустовского запустит цикл коротких тематических экскурсий «Тарусские страницы — символ оттепели», которые будут посвящены истории альманаха «Тарусские страницы». Присоединиться к мероприятию предлагают на YouTube-канале музея и его странице в соцсети «Инстаграм».

Москвичи смогут узнать о роли памятника в советской архитектуре на YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа. Так, 27 января в 19:00 там пройдет лекция «Конструируя советский миф. Памятники».

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