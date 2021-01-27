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Жителям Подмосковья напомнили о безопасном катании на горках
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителям Подмосковья напомнили о безопасном катании на горках

Елена Фролова

Общество

Жителям Московской области напомнили о безопасности во время катания на ледяных горках. Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства благоустройства региона, этой зимой в Подмосковье организовано 130 специальных горок.

— Из них 44 аттракциона, 25 горок на естественном рельефе и 61 возводимая, — уточнил заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик.

По его словам, все они должны соответствовать требованиям законодательства. Так, возводимые сооружения высотой восемь метров подлежат обязательной сертификации, а те, что имеют «рост» от 0,4 метра до восьми метров, — декларированию. Вместе с тем естественные горки, которые не относятся к горнолыжным комплексам, не подлежат данным процедурам.

Денис Чижик напомнил, что склон нужно проверять на наличие ям, торчащих камней, бугров, кустов и других опасных объектов.

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