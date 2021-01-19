Как обычный сугроб можно превратить в произведение искусства

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Зимой хоть и холодно, но зато весело. Посмотрите, какие огромные сугробы за окном! А ведь из них можно создать массу занимательных фигурок и даже использовать в полезных целях. Тем более для этого есть отличный повод — завтра отмечается Всемирный день снега. Интересными идеями с «Вечеркой» поделилась художник-декоратор Елена Пентешина.

От праздника снега можно ожидать чего-то невероятного! Создание каждого экспоната — отдельная история. Сооружаются целые замки и дворцы, как будто из сказок. Ведь снег — это действительно красиво! Как он искрится на солнце, какие формы приобретает в виде льда! Конечно, в таких мероприятиях чаще участвуют те, кто умеет справляться со льдом и снегом как с полноценным материалом для работы. Но я сама неоднократно видела, как обычные люди украшают свои дворы. Делают арки, которые потом разрисовывают красками, украшают мишурой и светящимися гирляндами, сооружают снежных животных и устраивают целые композиции и сюжеты из таких фигур. В одном дворе родители смастерили для своих детей небольшую сказочную избушку с окнами, в которой даже стояли скамеечки и импровизированный столик, а рядом соорудили снежную горку и залили ее водой, чтобы можно было прокатиться с ветерком. И не обязательно быть профессионалом, чтобы создавать красоту вокруг себя. Пусть даже и временную. Эти совместные активности объединяют и взрослых, и детей, потому что в каждом родителе в такие моменты просыпается ребенок, которому тоже нужна сказка. Снег позволяет ее воплотить в реальность.

Начинаем с крупного

Лепка из снега — увлекательный процесс. Но, как и в любом деле, здесь нужен грамотный подход. Наденьте теплые перчатки, а поверх еще резиновые, чтобы руки не промокли. Начинайте творить с самых крупных деталей и постепенно переходите к мелким. Для придания прочности конструкции смачивайте снег теплой водой и лепите слой за слоем, вставляя внутрь деталей палки или веточки. Выравнивайте поверхности, разглаживая их руками или куском фанеры. Углубления и рельеф создавайте лопатками. После подмерзания декорируйте фигуру обрезками ткани, кусками пластика или готовыми элементами.

Для подкрашивания разведите теплой водой гуашь или акварель и нанесите на поверхность кисточкой или распылителем. А создавая узоры, используйте шаблоны, вырезанные из пленки или пластика.

Лепи хоть на скамейке

Старайтесь мастерить снежные фигуры там, где они смогут радовать максимальное количество людей и будут создавать настроение праздника. Например, в парках, скверах, дворах домов.

Не ограничивайте свою фантазию и старайтесь максимально использовать окружающие предметы как часть композиции для воплощения креативных сцен. Лепите не только на земле, но и на скамейках, ступеньках, заборах. Также «полотном» могут послужить деревья, столбы или стены.

Тортила пожаловала

Собираем снег в кучу и хорошо уплотняем. Обрисовываем лопаткой панцирь и его пластинки, прилепляем голову с шеей и лапы. Затем с помощью лопатки наносим на тело черепахи рельеф.

Яркие пернатые

Лепим несколько продолговатых снежков, добавляем глаза, клюв и рассаживаем птичек на перилах или ступеньках. Мелким пернатым достаточно этих деталей. Тем, что покрупнее, можно приделать голову, крылья и хвост.

Мой сосед Тоторо

Слепите большой снежный ком, придайте ему форму яйца, а затем выделите живот, приделайте ушки, руки и вставьте в одну из них зонт. Несколько штрихов из веточек, чтобы добавить детали, — и перед нами Тоторо из культового аниме.

Попрошайка котик

Стоящего на задних лапах кота можно слепить из длинного кома. Большие «сидящие» скульптуры ваяют, срезая с крупной снежной глыбы все лишнее или, наоборот, добавляя недостающие детали вроде хвоста и торчащих ушек.

Зимняя гусеница

Если смастерить снеговика из одинаковых шаров и положить его на землю, получится гусеница. Добавляем усики, лапки и окрашиваем в зеленый цвет. А миниатюрную версию фигуры можно создать из снежков прямо на ветке дерева.

Попробуй это тесто

Чтобы создать ту или иную фигуру, нужно приготовить «снежное тесто»: берем пушистый свежий снег и кладем в емкость, например, в ведро с водой. В результате должно получиться густое «тесто».

Мишка у дерева

Самая простая фигура — мишка, обнимающий ствол дерева. Варианты посложнее — сидящий на земле или стоящий на четырех лапах зверь. Прелесть снежного медведя в том, что его можно не раскрашивать — достаточно камешков для глаз и веточек для когтей.

Лекарство от морщин

Снег применяют и для поддержания красоты. Его используют для разглаживания кожи и омолаживания — выполняют массаж со снегом. Желательно три раза в неделю. С помощью завернутого в хлопковую салфетку снега массажными движениями нужно пройтись по всему лицу, начиная от подбородка и заканчивая лбом. После такой процедуры кожа становится гладкой, мелкие морщины незаметны, а лицо приобретает свежесть.

Подпитка для растений

Снег и лед применяют также для полива растений. Они медленно тают и поэтому в почву проникают постепенно. При этом перепада температур и перенасыщения влаги можно не бояться.

Японцы бьют рекорды

На фестивале в японском городе Асахикава ежегодно из снега создаются гигантские произведения искусства, которые часто выполняют роль сцены для представлений. В 2004 году был построен Замок Дракона, его смело можно назвать постройкой в натуральную величину. Благодаря своим размерам асахикавские снежные скульптуры нередко бьют мировые рекорды.

Целая деревня

Кировск (Мурманская область) — популярный центр горнолыжного спорта России. Там, помимо хорошо обустроенных спусков, есть большая деревня из снега и льда — уникальное творение, сооружаемое каждый год заново в рамках фестиваля «Снеголед».

Настоящее мороженое

Слепите ком побольше, разровняйте лопаткой по кругу, придав форму конуса, и вырежьте квадратики, чтобы сделать основу похожей на вафельный стаканчик. Останется положить сверху аккуратный шар — и снежное лакомство готово. Кстати, известно, что именно из снега начали готовить мороженое. Первыми, кто решился использовать его в качестве угощения, были римляне. Для этого снег завозился с гор. С помощью деревянных инструментов формировали снежные порции, куда добавляли сироп.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Яшкина, учитель ИЗО, художник:

— Мне, как преподавателю и художнику, очень нравится этот вид искусства — создание скульптур из снега. Ведь здесь для работы используется по сути вода. Только в холодное и снежное время года можно создавать великолепные произведения из такого непростого материала. И возможность мастерить есть не только у профессионалов, но и у обычных школьников и их родителей. Ведь таким образом ребята знакомятся со скульптурой.

И не через иллюстрации в учебнике или на экскурсии с классом, где экспонаты могут показаться им неинтересными, скучными или непонятными, а творят их сами, общаясь и играя друг с другом.

Читайте также: Для московских школьников назвали три лучших юбилейных урока по иностранным языкам