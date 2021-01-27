Екатерина Стриженова намекнула на перемены в шоу «Время покажет»

Фотография из официального аккаунта Екатерины Стриженовой в Instagram

Шоу «Время покажет» могут ожидать перемены, рассказала ведущая программы Екатерина Стриженова. Об этом сообщают «Невские новости».

Так, в первых выпусках января зрителям представили двух новых людей — Лесю Лопыреву и Руслана Осташко. Поклонников волновало, вернется ли бессменный ведущий Артем Шейнин. Оказалось, что он был в отпуске, а сейчас уже приступил к работе.

Екатерина Стриженова в комментариях в Instagram написала, что это были «пробные эфиры».

— Мы не знаем, на каком варианте остановятся, — отметила ведущая.

Тем временем Руслан Осташко уже успел полюбиться зрителям. В своем Instagram главный редактор PolitRussia поделился впечатлениями о шоу, а также планами.

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