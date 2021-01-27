Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Екатерина Стриженова намекнула на перемены в шоу «Время покажет»
Фотография из официального аккаунта Екатерины Стриженовой в Instagram

Екатерина Стриженова намекнула на перемены в шоу «Время покажет»

Елена Фролова

Звезды

Шоу «Время покажет» могут ожидать перемены, рассказала ведущая программы Екатерина Стриженова. Об этом сообщают «Невские новости».

Так, в первых выпусках января зрителям представили двух новых людей — Лесю Лопыреву и Руслана Осташко. Поклонников волновало, вернется ли бессменный ведущий Артем Шейнин. Оказалось, что он был в отпуске, а сейчас уже приступил к работе.

Екатерина Стриженова в комментариях в Instagram написала, что это были «пробные эфиры».

— Мы не знаем, на каком варианте остановятся, — отметила ведущая.

Тем временем Руслан Осташко уже успел полюбиться зрителям. В своем Instagram главный редактор PolitRussia поделился впечатлениями о шоу, а также планами.

Читайте также: «Великолепная»: Стриженова показала видео со съемок утренней программы

ведущаяЕкатерина Стриженовашоу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Все мнения
О проекте