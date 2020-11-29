«Великолепная»: Стриженова показала видео со съемок утренней программы

Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками кадрами с работы / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова на своей странице в социальной сети опубликовала видео со съемок программы «Доброе утро». Она предстала в элегантном образе.

Знаменитость надела юбку-футляр миди модного кроя и жакет с поясом синего цвета. Белая блузка и туфли-лодочки дополнили ее образ. Стриженова собрала волосы в пучок, открыв шею и сделала неброский макияж с акцентом на губы.

— Встречаем новый день! — подписала она ролик в Instagram.

Многочисленные фанаты теледивы восхитились ее красотой и чувством стиля.

«Великолепная»; «Прекрасно выглядите»; «Богиня», — оставили комментарии пользователи.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети отреагировали на новое видео Стриженовой. Они заметили, что она сильно постарела.

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