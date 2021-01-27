Врач рассказал о вреде бесконтрольного просмотра мультфильмов детьми

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о вреде просмотра мультиков для детей.

Согласно рекомендациям педиатров, смотреть мультики ребенку без вреда для глаз можно по 60 минут в день с перерывами. Доктору Комаровскому задали вопрос: сильно ли вредит нарушение установленного графика просмотра.

— Друзья мои! Миллионы детей живут в условиях, когда все рекомендации педиатров не выполняются годами, и ничего, никто не переживает. Главное — это мир и покой в семье, — ответил в своем Instagram-аккаунте Комаровский.

По словам телеведущего, периодическое нарушение норм использования гаджетов не принесет вреда здоровью ребенка.

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