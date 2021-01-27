Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач рассказал о вреде бесконтрольного просмотра мультфильмов детьми
Фото: pixabay.com

Врач рассказал о вреде бесконтрольного просмотра мультфильмов детьми

Никита Абрамов

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о вреде просмотра мультиков для детей.

Согласно рекомендациям педиатров, смотреть мультики ребенку без вреда для глаз можно по 60 минут в день с перерывами. Доктору Комаровскому задали вопрос: сильно ли вредит нарушение установленного графика просмотра.

— Друзья мои! Миллионы детей живут в условиях, когда все рекомендации педиатров не выполняются годами, и ничего, никто не переживает. Главное — это мир и покой в семье, — ответил в своем Instagram-аккаунте Комаровский.

По словам телеведущего, периодическое нарушение норм использования гаджетов не принесет вреда здоровью ребенка.

Читайте также: Врач назвал три способа восстановления для перенесших COVID-19

гаджетыдетидоктор Комаровский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Все мнения
О проекте