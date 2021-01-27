Сын бывшего замглавы Брянской области получил 6,5 года колонии за смертельное ДТП

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Сын бывшего заместителя главы Брянской области получил шесть с половиной лет колонии за смертельную аварию. Соответствующее решение в среду, 27 января, вынес суд.

— Суд приговорил его к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на два года и шесть месяцев, — сказала представитель суда РИА Новости.

Напомним, речь идет о громком ДТП, которое произошло 18 сентября 2020 года. Водитель иномарки Volkswagen Touareg, находясь в нетрезвом состоянии, ехал по проезжей части проспекта Ленина в городе Брянске. В определенный момент он врезался в стоявшую впереди машину Toyota Will, что привело к смерти водителя этого автомобиля.

Впоследствии стало известно, что виновником аварии оказался сын брянского вице-губернатора Александра Резунова. Через несколько дней после инцидента чиновник подал в отставку.

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