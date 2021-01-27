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Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok
Николай Дроздов / Фото: Скриншот видео «В мире животных»

Николай Дроздов создал аккаунт в TikTok

Никита Абрамов

Звезды

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов создал личный аккаунт в TikTok. На его странице пока опубликовано одно приветственное видео.

В ролике телеведущий поприветствовал зрителей в свойственной ему манере. На фоне видео играет заглавная композиция российской телепередачи «В мире животных», ведущей которой был Дроздов.

Видео на TikTok-канале ученого появилось 26 января 2021 года, однако оно за короткий срок успело набрать популярность.

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видеоTikTokНиколай Дроздов
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