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Россия вывела вертолеты Минобороны из ЦАР
Фото: ГСУ СК России

Россия вывела вертолеты Минобороны из ЦАР

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия вывела из Центральноафриканской Республики свои военные вертолеты. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Упомянутые вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены, — приводит РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

В ЦАР, однако, остаются 300 инструкторов, обучающих местную армию, добавили в МИД. Сроки их пребывания в стране будут зависеть от военно-политической обстановки и решения местных властей.

Напомним, вертолеты Минобороны РФ и российские эксперты прибыли в ЦАР в рамках запроса центральноафриканских властей. Незадолго до президентских и парламентских выборов, состоявшихся в ЦАР 27 декабря 2020 года, в стране значительно обострилась внутриполитическая и военная ситуация. Незаконные вооруженные формирования при поддержке оппозиции предприняли шаги, нацеленные на дестабилизацию положения дел и срыв избирательного процесса.

В результате местные власти попросили Москву о помощи. Российская сторона направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, задействованных в обеспечении безопасности накануне и в ходе проведения всеобщих выборов, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом.

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вертолетЦентральноафриканская республика (ЦАР)МИД России
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