Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Чукотке

zapsib-sut.sledcom.ru / Фотография с сайта Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщил представитель ведомства в пятницу, 22 января.

Вертолет МИ-8 национальной службы санитарной авиации вылетел из аэропорта села Кепервеем в Певек, через 30 минут он сел в аэропорту вылета из-за падения масла в двигателе.

На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку после аварийной посадки самолета во Владивостоке. Воздушное судно выполняло аэродромные полеты. На борту самолета находились два члена экипажа.

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