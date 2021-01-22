Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Чукотке
zapsib-sut.sledcom.ru / Фотография с сайта Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Чукотке

Юлия Курганова

Происшествия

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке. Об этом сообщил представитель ведомства в пятницу, 22 января.

Вертолет МИ-8 национальной службы санитарной авиации вылетел из аэропорта села Кепервеем в Певек, через 30 минут он сел в аэропорту вылета из-за падения масла в двигателе.

На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку после аварийной посадки самолета во Владивостоке. Воздушное судно выполняло аэродромные полеты. На борту самолета находились два члена экипажа.

Читайте также: Аварийную посадку в Пулкове совершил летевший из Москвы в Салехард Airbus

аварийная посадкавертолетЧукотка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте