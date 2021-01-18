Прокуратура проведет проверку после аварийной посадки самолета во Владивостоке

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Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры в понедельник, 18 января.

Ранее сообщалось, что самолет малой авиации DHC-6 компании «Аврора» совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока из-за разрушения части шасси. В результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что воздушное судно выполняло аэродромные полеты. На борту самолета находились два члена экипажа. Они не пострадали, фюзеляж судна не был поврежден.

— По данному факту Сахалинской и Приморской транспортными прокуратурами организована проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Если нарушения будут выявлены, специалисты примут меры для их устранения, добавили в ведомстве.

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