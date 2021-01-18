Пропавшую на Сахалине пятилетнюю девочку нашли живой в канализационном люке

Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Пропавшую в воскресенье, 17 января, в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли в ночь на понедельник живой в канализационном люке. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Организована проверка работы коммунальных служб в связи с обнаружением пропавшей девочки в канализационном колодце в районе Луговое Южно-Сахалинска. Ребенка доставили в больницу.

Прокуратурой будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая, оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что девочка вышла из дома около 16 часов в воскресенье, 17 января, и к вечеру домой не вернулась. На ее поиски вышли следователи и волонтеры поисково-спасательного отряда.

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