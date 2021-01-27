Эксперт призвал не расслабляться после снятия ограничительных мер 

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Артем Седов, генеральный директор компании «Большая Тройка», отметил необходимость снятия ограничительных мер, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса.

— Правительство Москвы очень своевременно и оперативно реагирует на изменения эпидемиологической ситуации. В начале роста пандемии COVID-19 правительство столицы быстро приняло ограничительные меры, сегодня на фоне стабилизации ситуации и сокращения числа заболевших до 2-3 тысяч в день принято решение снять ряд ограничений, — отметил он. — Положительную динамику подтверждает и тот факт, что количество койкомест для больных ковидом уже свободно на 50 процентов, то есть в случает нового витка заболеваемости есть необходимый запас.

Он также отметил, что снятие ограничений совпало с началом года, когда традиционно строятся планы после выхода с праздников.

— Очень важно, что решение о переводе 30 процентов сотрудников на удаленную работу теперь носит рекомендательный характер и руководства предприятий сами могут определять необходимость такого режима работы, — сказал Седов. — Это, как минимум, позволит избежать конфликтов и сложностей при организации работы сотрудников, находящихся в группе риска.

С другой стороны, по его словам, снятие ограничений в отношении режимов работы должно позитивно повлиять на состояние отрасли общепита: ресторанов, кафе, баров.

— Офисные работники вернутся на свои места, восстановится спрос на бизнес-ланчи, заведения смогут работать без ограничений по времени, — продолжил он. — В этом смысле оперативность принятия решения московской мэрией расширяет возможности более быстрого восстановления деловой активности во многих отраслях экономики столицы.

Он добавил, что очень важно также, чтобы несмотря на снятие ограничений, люди ответственно относились к стандартным мерам безопасности и понимали, что эпидемиологическая ситуация в городе в первую очередь зависит от уровня ответственности каждого из нас, а не от властей и вводимых или снимаемых ограничений.

— Процесс массовой вакцинации только начался, и пока расслабляться действительно рано, — заключил он.

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