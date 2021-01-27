Россия призвала Иран «разморозить» свои обязательства по «ядерной сделке»

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Иран должен немедленно «разморозить» свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. Об этом в среду, 27 января, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В пресс-службе ведомства обратили внимание, что СВПД (также «ядерная сделка») выдержала проверку временем и нападки со стороны предыдущей администрации Соединенных Штатов.

— За два с половиной года с того момента, как США вышли из сделки и принялись создавать препятствия ее реализации другими странами, накопилось немало проблем, без решения которых невозможно эффективно обеспечить тщательно выверенный баланс интересов, на котором изначально строился СВПД, — констатировали в МИД РФ.

К настоящему времени в Белом доме с приходом новой власти изменилось отношение к СВПД. Теперь американская сторона посылает сигналы о готовности к выполнению своих обязательств по резолюции СБ ООН 2231, как это и предписано статьей 25 Устава ООН. В Москве оценили смену настроений положительно, но ждут подкрепления слов действиями.

— От Ирана в данном контексте требуется готовность незамедлительно ответить «разморозкой» своих добровольных обязательств, которые ранее были приостановлены... Встречные подвижки Вашингтона и Тегерана потребуют определенной синхронизации, и ориентиром в данном отношении должна служить буква СВПД, — приводит РИА Новости заявление дипломатов.

Они выразили надежду, что иранские коллеги не станут препятствовать возвращению к полному соблюдению требований СВПД, поскольку следование этому договору отвечает интересам всех сторон.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

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