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Центробанк РФ зафиксировал рекордный рост объема наличных, находящихся в обороте
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Центробанк РФ зафиксировал рекордный рост объема наличных, находящихся в обороте

Елена Фролова

Экономика

Сумма наличных, которые находятся в обращении на территории России, за 2020 год рекордно возросла на 26,4 процента. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Центробанка.

Уточняется, что рекорд был установлен за последние десять лет. По состоянию на 1 января 2021 года объем наличных в обращении составил более 13 триллионов рублей. В прошлом году за аналогичный период этот показатель находился на уровне чуть более десяти триллионов рублей.

По информации Центробанка, пик прироста был зафиксирован во втором квартале прошлого года. В этот период были введены ограничения для сдерживания распространения COVID-19. В основном увеличилась доля банкнот крупного номинала: пяти тысяч рублей (до 31 процента) и двух тысяч рублей (до пяти процентов).

Во время действия режима самоизоляции был отмечен спрос на наличные. Дело в том, что граждане старались запастись наличными, чтобы не ходить лишний раз в банк.

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