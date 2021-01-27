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Эвакуаторы АМПП переместили 81 автомобиль в Москве за последние две недели
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Эвакуаторы АМПП переместили 81 автомобиль в Москве за последние две недели

Кирилл Николаев

Транспорт

Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) бесплатно переместили 81 автомобиль за последние две недели. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что чаще всего помощь эвакуаторов была нужна на МКАД, оттуда убрали 26 грузовых и 11 легковых машин, которые попали в ДТП. Кроме того, эвакуаторы помогали вытащить застрявшие в снегу автомобили и даже разогревали замерзшее дизельное топливо.

Служба эвакуаторов работает каждый день. По заявкам экстренных служб эвакуаторы бесплатно перемещают поврежденные автомобили.

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