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Зарезавшего мужчину в Подмосковье приговорили к шести годам тюрьмы
Фото: https://pixabay.com

Зарезавшего мужчину в Подмосковье приговорили к шести годам тюрьмы

Кирилл Николаев

Происшествия

Лобненский городской суд Подмосковья вынес приговор мужчине по делу об убийстве. Об этом в среду, 27 января, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2020 года. После распития спиртных напитков в ходе ссоры мужчина нанес знакомому несколько ударов ножом. От полученных травм пострадавший умер в больнице.

В результате суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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