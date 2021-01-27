Довыборы в Мосгордуму по округу осужденного Шереметьева пройдут 19 сентября

Фото: Предоставлено пресс-центром Мосгордумы

Довыборы в Мосгордуму по округу осужденного бывшего депутата Олега Шереметьева пройдут 19 сентября. Об этом рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, довыборы состоятся вместе с выборами депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости.

Ранее Мосгордума лишила статуса депутата Шереметьева, который был осужден за мошенничество в особо крупном размере. Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-депутата к четырем годам колонии условно и запретил в течение двух лет поступать на государственную службу. По версии следствия, депутат с ноября прошлого года по февраль 2020 года каждый месяц готовил и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника. Суммы премий варьировались от 300 до 600 тысяч рублей, а документы содержали заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. Материальный ущерб городскому бюджету составил свыше двух миллионов рублей.

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