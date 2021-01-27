«Я люблю тебя, серфинг»: Тодоренко продемонстрировала мастерство катания

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко продолжает удивлять поклонников своими талантами. На этот раз она продемонстрировала свое мастерство управления серф-доской.

— Я люблю тебя, #surfing. Как жаль, что мы встречаемся так редко, — подписала телеведущая пост в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики с восторгом отозвались на пост Тодоренко.

«Кто однажды попробовал серф, это уже навсегда»; «Обалденное видео!»; «Обожаю природу».

Читайте также: Регина Тодоренко поделилась подробностями воспитания ребенка