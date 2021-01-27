«Я люблю тебя, серфинг»: Тодоренко продемонстрировала мастерство катания
Телеведущая Регина Тодоренко продолжает удивлять поклонников своими талантами. На этот раз она продемонстрировала свое мастерство управления серф-доской.
— Я люблю тебя, #surfing. Как жаль, что мы встречаемся так редко, — подписала телеведущая пост в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики с восторгом отозвались на пост Тодоренко.
«Кто однажды попробовал серф, это уже навсегда»; «Обалденное видео!»; «Обожаю природу».
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