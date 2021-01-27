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«Можно утонуть в своих желаниях»: Глюкоза предстала перед поклонниками в новом образе
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Можно утонуть в своих желаниях»: Глюкоза предстала перед поклонниками в новом образе

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Наталья Ионова, известная больше как Глюкоза, предстала перед своими поклонниками в новом образе.

На фотографии Наталья позирует в кожаном костюме коричневого цвета.

— Иногда можно утонуть в своих желаниях. И знаете, я стараюсь делать это как можно чаще! Ведь жизнь — это и есть путешествие по новым открытиям! — подписала пост в своем Instagram-аккаунте певица.

Поклонники с восторгом приняли новый образ Глюкозы.

«Красавица. Какая обаятельная»; «Шикарная»; «Обожаю тебя»; «Очень красивая», — написали подписчики в комментариях под постом.

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