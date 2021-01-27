Замглавы МИД РФ и посол США провели «очень жесткий разговор» после протестов
Россия не станет терпеть вмешательство извне на фоне незаконных акций, состоявшихся в стране в прошлые выходные. Об этом в среду, 27 января, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
— Мы не будем мириться с каким-либо иностранным вмешательством в эту ситуацию, — подчеркнул он.
Дипломат также рассказал об «очень жестком разговоре» между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и послом США в Москве. Они провели беседу после того, как на сайте американской дипмиссии были обнаружены фейки о протестах в РФ.
Помимо этого, Полянский выразил мнение, что заявления американского посольства были «предостережением» для сограждан, но в итоге считались как призывы к действию, пишет РИА Новости.
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