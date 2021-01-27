Американскому дипломату вручили ноту из-за фейков о протестах в России

Фото: МИД РФ

Представителю посольства Соединенных Штатов вручена нота в связи с распространением фейков о протестах в России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве обратили внимание на масштабное распространение американскими цифровыми платформами недостоверной информации о митингах в России. По данным МИД, эти ресурсы «системно тиражируют провокационный контент», а его дистрибуция скоординирована посольством США в Москве.

— Его представителю, вызванному в МИД 27 января этого года, вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги, — указано в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Россия направит США ноту из-за блокировок аккаунтов официальных лиц.

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