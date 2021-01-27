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Суд арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции
Фото: https://pixabay.com

Суд арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца на несанкционированной акции

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Зоологическая улица, 20 Карта всех событий

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции протеста в субботу, 23 января. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться под стражей до 24 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: МВД возбудило уголовные дела после несанкционированных акций в России

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