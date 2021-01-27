МВД возбудило уголовные дела после несанкционированных акций в России

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

В отношении участников несанкционированных акций в России возбуждены уголовные дела. Об этом в среду, 27 января, сообщили на сайте МВД России.

Отмечается, что с 18 по 23 января в интернете и мессенджерах были размещены призывы к участию в несанкционированных акциях в российских регионах, несмотря на введенные санитарно-эпидемиологические меры. По фактам несогласованных акций полицейские проводят проверки, по результатам которых уже приняты процессуальные решения, в том числе возбуждены уголовные дела.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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