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СК: По итогам несанкционированных акций возбуждено 20 уголовных дел
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК: По итогам несанкционированных акций возбуждено 20 уголовных дел

Кирилл Николаев

Происшествия

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину доложили о 20 уголовных делах, которые были возбуждены по итогам несанкционированных акций в России в субботу, 23 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В настоящее время проводится ряд процессуальных проверок. Основная масса уголовных дел квалифицируется по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношение представителя власти».

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Суд в Москве арестовал напавшего на правоохранителя на несанкционированной акции

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