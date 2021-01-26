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Суд в Москве арестовал напавшего на правоохранителя на несанкционированной акции
Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд в Москве арестовал напавшего на правоохранителя на несанкционированной акции

Кирилл Николаев

Происшествия

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции в столице 23 января. Об этом во вторник, 26 января, рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет находиться под стражей до 24 марта, сообщает ТАСС.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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