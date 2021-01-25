Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тридцать участников несанкционированной акции арестовали в Москве
Фото: pixabay.com

Тридцать участников несанкционированной акции арестовали в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия

Тридцать участников несанкционированной акции арестовали в Москве. Об этом в понедельник, 25 января, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что 64 участникам мероприятия назначены штрафы. Всего в столичные суды поступило 448 протоколов на участников несанкционированной акции, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки от 7 до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тысяч до 250 тысяч рублей и другие.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции в России

арестрешение Мосгорсуданесанкционированная акция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Все мнения
О проекте