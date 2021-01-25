Фото: pixabay.com

Тридцать участников несанкционированной акции арестовали в Москве. Об этом в понедельник, 25 января, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что 64 участникам мероприятия назначены штрафы. Всего в столичные суды поступило 448 протоколов на участников несанкционированной акции, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила, что размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки от 7 до 15 суток, административные штрафы в размере от 10 тысяч до 250 тысяч рублей и другие.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Читайте также: Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции в России