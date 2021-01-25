Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции в России

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 25 января, во время встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества прокомментировал несанкционированные акции в России. По его словам, все имеют право выражать точку зрения, но законными методами.

— Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно, — цитирует главу государства РИА Новости.

Он отметил, что в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, когда ситуация приводила к раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто стоял за этим, но и люди, которые к этому не имели никакого отношения.

Говоря о несанкционированных акциях в России, Путин напомнил о примере беспорядков в США, где участникам захвата Капитолия обещают от 15 до 25 лет, а также о расстреле Белого дома в Москве в 1993 году. Он заявил, что ответственные люди не должны допускать нарушений закона.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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