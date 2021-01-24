Уголовное дело возбудили из-за перекрытых дорог на несанкционированной акции в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По факту перекрытия дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств во время несанкционированной акции в столице в субботу, 23 января, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД по Москве.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

Позднее стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в столице 23 января.

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