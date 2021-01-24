СК возбудил четыре уголовных дела о насилии в отношении правоохранителей в Москве

Фото: СК РФ

Следственный комитет Российской Федерации по Москве возбудил четыре уголовных дела по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в столице. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили на сайте ведомства.

По данным следствия, 23 января граждане причинили двум сотрудникам Росгвардии и полицейскому различные телесные повреждения, одному из них распылив в лицо газовый баллончик. В этот же день на территории Пресненского района мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, совершил наезд на него.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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