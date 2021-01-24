Более тысячи человек задержали на несанкционированной акции в Москве

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Более тысячи человек, по предварительным данным, были задержаны на несогласованной акции в столице. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили на сайте Уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Отмечается, что подавляющее большинство задержанных — люди в возрасте от 20 до 30 лет. Также задержано много несовершеннолетних, несмотря на предупреждения, исходившие от различных ведомств. Для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконном мероприятии.

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